Tor Sapienza. Iniziata demolizione fabbricato centrale “A” case Ater viale Morandi

Questa mattina l’assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il Commissario straordinario di Ater Roma, Eriprando Guerritore, hanno presenziato all’avvio della demolizione dell’edificio centrale del complesso Ater in viale Giorgio Morandi, a Tor Sapienza.

Nel progetto originario questi spazi erano destinati ad ospitare servizi e locali commerciali, ma nel corso degli anni sono stati oggetto di ripetute occupazioni abusive e attività illecite.

Tra il 2020 e il 2021 Regione e Ater hanno portato avanti lo sgombero di tutti i locali occupati abusivamente e adibiti illegalmente ad abitazioni. Allo stesso tempo nel corpo centrale A si era già provveduto alla demolizione dei tramezzi interni per evitare nuove occupazioni e a interdire, per motivi di sicurezza, l’area e l’accesso alla struttura. Oggi è invece partita la demolizione completa del fabbricato A.

Il fabbricato B sarà, invece, ristrutturato e riqualificato, e destinato a servizi di pubblica utilità.

L’intervento comprenderà anche la rigenerazione delle aree verdi presenti nel cortile centrale.

I locali del fabbricato B saranno assegnati in locazione da Ater Roma, in collaborazione con il Municipio V, ad associazioni, enti e strutture pubbliche operanti sul territorio con finalità di tutela ed assistenza sociale, con l’obbedienza di riportare sicurezza e legalità nell’intero complesso attraverso il pieno riutilizzo di tutti gli spazi riqualificati, per garantire migliore vivibilità dell’intero comprensorio, tenendo anche conto delle esigenze segnalate dagli stessi abitanti di viale Giorgio Morandi.

Per gli interventi di risanamento, la Regione Lazio stanzierà un ulteriore finanziamento per un importo complessivo di 2 milioni di euro.