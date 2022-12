Tor Tre Teste, un quartiere e una comunità alla ricerca della sua identità

La miccia è accesa, quanto sarà lunga prima che esploda e riempia di doni il quartiere non sappiamo. Le associazioni e istituzioni di Tor Tre Teste si sono riunite lunedì 5 dicembre 2022 per conoscersi e portare ognuno il proprio contributo, la propria visione della realtà, il proprio modo di intervenire per le sfide, piccole o grandi che siano, del loro quartiere.

L’unione si dice che faccia la forza, ma anche la più grande forza, senza obiettivi da raggiungere condivisi e realizzabili, non raggiunge alcun traguardo. A noi l’unione delle diverse realtà del territorio è servita a riflettere sugli obiettivi comuni e a prendere consapevolezza di cosa vogliamo essere, cosa vogliamo fare, in quale mondo vogliamo vivere.

Ci ha accolto presso il teatro di Largo Chieregatti il nuovo dirigente del plesso scolastico Olcese prof. Amoroso, che è si è mostrato sensibile alle istanze dei due promotori, il parroco di S. Tommaso d’Aquino e il presidente del Centro Culturale “Lepetit”.

Erano presenti, oltre al padrone di casa, il parroco insieme a rappresentanti della Caritas, del Progetto lavoro, dell’associazione ecclesiale Scuola di carità S. Tommaso d’Aquino, dell’associazione L’Incontro, del Centro Culturale “Lepetit”, dell’associazione Sinergicamente, dell’associazione Stammi vicino, della scuola di musica MusicAdesso, di Abitare A, della Biblioteca comunale Gianni Rodari, del Comitato di Quartiere Tor Tre Teste attiva, insieme al Presidente del Consiglio del V Municipio David Di Cosmo.

Ci si racconta, da quando si è nati fino ai progetti che si stanno portando avanti, ci si scambia informazioni, si riflette insieme sulle povertà che vediamo e viviamo, sulle preoccupazioni per il territorio e per le persone che ci vivono, giovani e anziani, famiglie e persone sole. Ci si scambia idee, anche a piccoli gruppi, perché dobbiamo darci da fare, insieme. La realtà è che siamo una comunità, ma non ce ne siamo resi davvero conto. Tor Tre Teste, il quartiere tricefalo, deve scoprire la sua unità.

Ci rivedremo presto. Nel frattempo condivideremo per email i nostri progetti, coinvolgeremo altre realtà del quartiere e presenteremo al Presidente David Di Cosmo un elenco di proposte, perché siano valutate, sostenute e supportate.

Diamoci da fare! Chi può venga e si rimbocchi le maniche, per fare, della nostra casa comune, una casa di cui andare fieri!

don Domenico Vitulli, Parrocchia S. Tommaso d’Aquino