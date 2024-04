Torna in scena al Teatro De’ Servi, Alessandra De Pascalis con due divertentissime commedie

Vincitore del Roma Comic Off 2019, sold out in tutte le repliche di Roma e provincia, torna, a grande richiesta dal 16 al 19 maggio, al Teatro De’ Servi di Roma lo spettacolo “Mi vedo co uno” con Alessandra De Pascalis attrice poliedrica conosciuta nel mondo del cinema e della televisione.

Ma le sorprese di certo non finiscono qui… a seguire “Bufera a domicilio” dal 21 Maggio al 2 Giugno!

“Mi vedo co uno” per la regia di Alessandro Carvaruso è una divertente illustrazione della donna di oggi, le difficoltà che incontra ogniqualvolta intraprende una relazione.

L’ attrice Alessandra De Pascalis interpreta 5 personaggi diversi che parlano dello stesso argomento: l’atteggiamento degli uomini di fronte alla possibilità di una relazione! I personaggi, ognuno a suo modo, raccontano aneddoti esilaranti, che non sono per niente lontani dalla realtà. L’ attriceinterpreta 5 personaggi diversi che parlano dello stesso argomento: l’atteggiamento degli uomini di fronte alla possibilità di una relazione! I personaggi, ognuno a suo modo, raccontano aneddoti esilaranti, che non sono per niente lontani dalla realtà.

L’autore con questa opera tra il comico e la verità, presenta personaggi esasperati, che raccontano le loro avventure, personaggi femminili apparentemente ridicoli e grotteschi.

All’interno della pièce canzoni cantate, ballate e suonate dal vivo. Proiezioni che creano momenti di magia su cui il danzatore crea immagini evocative, che fanno da sfondo ad uno spettacolo brillante al cui interno sono presenti anche momenti di verità e di riflessione.

Alessandra De Pascalis sarà ancora una volta in scena al Teatro De’ Servi con la commedia degli equivoci “Bufera a domicilio”, spettacolo che ha debuttato al Roma Comic off 2022, detentore di 7 Nomination e vincitore di 4 premi: Miglior spettacolo – Miglior regia – Miglior attore protagonista (Rocco Ciarmoli) – Coppa Julio Solinas (Rocco Ciarmoli). Scritto e diretto da Alessandro Carvaruso. È il giorno del ricevimento per l’inaugurazione della nuova casa dei novelli sposi, lei in fibrillazione, lui più calmo e pacato. Le dinamiche tra uomo e donna, quelle classiche, quelle di tutti i giorni, quelle che vengono definite banali, le uniche di cui abbia senso parlare, su cui abbia senso ridere. A confondere il già difficile momento arriva inaspettatamente l’ex marito di lei che è deciso a riconquistarla. Il finale è certamente un colpo di scena.

Ma per chi non è riuscito a vedere questi clamorosi spettacoli quale occasione migliore per prenotare telefonando al numer o 06 6795130?! D ecisamente da non perdere!

Indirizzo: Teatro De’ Servi – V ia del Mortaro 22 (angolo via del Tritone)

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati