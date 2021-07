Torna “Lazio In Tour”, l’interrail della Regione Lazio

Oltre 60.000 under25 nelle ultime tre edizioni, 373 comuni, 720 ore di tour: questi i numeri di Lazio In Tour che si prepara a tornare fino al 15 settembre 2021 per offrire ad oltre 500 mila giovani della regione una rinnovata formula del tradizionale interrail.

Un interrail regionale gratuito, alla scoperta di un territorio dal grande patrimonio artistico, culturale e naturalistico, ricco di località di mare e di montagna, paesaggi, siti archeologici e storici borghi medievali.

Per il quarto anno consecutivo “Lazio In Tour”, promosso da Regione Lazio, regala 30 giorni di viaggio ai giovani fino ai 25 anni di età all’interno del territorio regionale. Da Roma a Frosinone, da Latina a Rieti e Viterbo passando per i tanti piccoli e medi comuni sparsi in ogni singola provincia: un viaggio nel territorio che è anche viaggio nella storia, alla scoperta di quella culla di culture che è il Centro Italia.

Un progetto per dare nuovo valore alle bellezze della Regione Lazio, riscoprirle attraverso la vitalità e l’entusiasmo dei giovani. Un’iniziativa, che, giunta alla sua quarta edizione, assume nuovo significato, quello del turismo di prossimità, ogni anno sempre più importante.

Non a caso, Lazio In Tour ha riscosso grande successo nelle prime tre edizioni, chiamando a raccolta oltre 60 mila giovani, che hanno attraversato i territori della Regione Lazio gli scorsi anni. Un dato, questo, che ha fatto estendere l’età di chi può usufruire del progetto fino a 25 anni.

Lazio In Tour è reso possibile da Trenitalia e Cotral e permetterà a tutti i possessori della LAZIO YOUth CARD di età compresa tra i 16 e i 25 anni compiuti di viaggiare per un mese gratuitamente in tutta la regione, usufruendo degli autobus e dei treni regionali (ad esclusione di Leonardo Express, della Roma-Lido, della metropolitana di Roma e dei bus cittadini di altre aziende di trasporti).

La Regione Lazio è l’unica regione italiana a mettere a disposizione dei giovani cittadini un progetto di questa portata e lo realizza attraverso LAZIO YOUth CARD, l’iniziativa che raccoglie oltre 2000 agevolazioni.

Per usufruire di Lazio In Tour è, quindi, necessario scaricare l’app LAZIO YOUth CARD, iscriversi, cercare ed attivare il voucher di Lazio in Tour, con il quale si ottiene il QR CODE per viaggiare nei successivi 30 giorni. Basterà mostrare il QR CODE per iniziare a godersi le vacanze immersi nelle bellezze della Regione Lazio.