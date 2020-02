Torna nel V municipio “il tuo quartiere non è una discarica”

Domenica 16 febbraio 2020, torna nei Municipi dispari e quindi anche nel V, l’appuntamento con “Il tuo quartiere non è una discarica”. La campagna, promossa da AMA e da TGR Lazio, ha lo scopo di sensibilizzare e aiutare i cittadini a conferire correttamente i rifiuti ingombranti e le varie apparecchiature elettroniche in disuso. Durante queste domeniche, quindi, avviene una raccolta straordinaria di rifiuti “speciali” presso le isole ecologiche e le stazioni mobili messe a disposizione sul territorio dalla municipalizzata.

Dalle 8 alle 13 si potranno quindi consegnare agli operatori materiali quali mobili, frigoriferi e condizionatori, vecchi televisori, batterie al piombo, toner, scarti elettrici ed elettronici, di legno e metallo e in alcuni punti anche vernici e solventi ecc presso i seguenti punti:

• Via Francesco Tovaglieri fronte civico 201

• Via Rovigno d’Istria – mercato villa Gordiani

• Via Teano 38 – Largo Preneste

A comunicarlo alla cittadinanza Dario Pulcini, Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, che ha inoltre ricordato: “I centri di raccolta AMA sono aperti tutti i giorni ed è inoltre sempre attivo il ritiro gratuito dei rifiuti speciali presso il proprio domicilio. Per questo non possiamo assolutamente più giustificare le persone incivili che abbandonano rifiuti ingombranti o elettronici ai margini delle strade commettendo un crimine e inquinando notevolmente l’ambiente”.