Torre Maura. Nasce una nuova stella alla William School Music

Con alla celebre frase di Pelè diventata ormai il leitmotiv della William School Music: “Il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e, soprattutto, amore per ciò che stai facendo o imparando a fare” ricordiamo il meritatissimo premio lo scorso 6 gennaio 2023 come “Eccellenza nella Musica 2022”! In questa occasione è stato organizzato uno straordinario evento patrocinato dal Municipio di Roma VI: un risultato decisamente meritato dopo anni di impegno e dedizione nell’insegnamento della musica.

La William School Music è nata a Torre Maura nel 2016 e, in pochissimi anni, è diventata tra le più quotate Scuole di Musica di Roma, diventando un punto di riferimento nel quadrante sud/est della Capitale. Nel 2022 è stata pluripremiata per la sua attività scolastica, per menzionarne alcuni: il Comune di Roma e lo stesso Municipio VI; per di più è stata citata in moltissime testate giornalistiche, nonché dall’emittente televisiva Rai 3.

Ed è grazie a questo successo ed alla perseveranza e dedizione di chi ci ha creduto che, ad oggi, annotiamo l’ennesima soddisfazione per una delle allieve di questa importante realtà della periferia di Roma.

Stiamo parlando della giovanissima e bravissima cantautrice romana Giorgia Casano, in arte MadEleine che, il 18 Aprile sarà ospite alla rassegna musicale “Risonanze d’Autore” a Palermo e il 27 Maggio aprirà, sempre in Sicilia, il concerto di uno dei big della Canzone Italiana Fausto Leali, dove, oltre ad eseguire i suoi brani inediti di prossima uscita, duetterà con il cantautore bresciano in alcuni dei suoi più famosi successi, il tutto accompagnato dalla prestigiosa Sicily Symphony Orchestra.

Ma le sorprese non finiscono di certo qui, nei primi giorni di Maggio uscirà il suo primo lavoro inedito, a seguire alcune date che la vedranno impegnata in un tour promozionale in tutta Italia dove presenterà i suoi brani; non mancheranno, poi, altre collaborazioni con alcuni Big della musica italiana e un videoclip musicale.

Biografia

Giorgia Casano in arte MadEleine, è prodotta da Fabio Feliziani, Presidente della William School Music, e dal famoso musicista Peppe Sferrazza. È una giovane cantautrice romana, classe 2005, che ha iniziato lo studio del pianoforte classico all’età di 12 anni e di canto all’età di 14. È un’artista poliedrica, appassionata di arte in tutte le sue sfaccettature. MadEleine scrive le sue canzoni fin da bambina, accompagnando i suoi testi con l’uso del pianoforte e trovando ispirazione soprattutto dalla vita di tutti i giorni!

Già nel 2022, grazie ai suoi due produttori Peppe Sferrazza e Fabio Feliziani, inizia la collaborazione con Salvatore “Principe” Mineo, autore di artisti come Fiorella Mannoia, Elodie, Emma Marrone e molti altri, lavorando così alla realizzazione del suo primo lavoro discografico, cosa che rappresenta decisamente una nota importante del progetto! Altra nota importante gli arrangiamenti musicali, che sono curati dal celeberrimo M° Aldo Giordano. Partecipano al lavoro, inoltre, tanti musicisti di fama nazionale.