Torre Maura. William School Music premiata tra le migliori Scuole di Roma

Anche nel 2023 la William School Music, la nota scuola di musica della periferia di Roma, si erge come un “faro” come eccellenza musicale e simbolo di “inclusione sociale”.

Nella sua missione di poter rendere la musica “accessibile” a tutti, la William School Music ha scalato le vette del panorama musicale e sociale della Capitale, riuscendo a posizionarsi tra le dieci migliori scuole di musica della città eterna!

Infatti questa istituzione va oltre l’insegnamento, crea collaborazioni con istituzioni e marchi di rilievo nel sociale, per cercare di riuscire a garantire ai giovani un futuro migliore, ponendosi come obiettivo quello di creare cambiamenti positivi nella comunità.

A tale proposito la William School Music da anni ormai rappresenta un centro di aggregazione per eventi culturali, festival e masterclass, contribuendo così a valorizzare il quadrante sud est di Roma e a renderlo un crocevia globale per l’arte e la musica. In un periodo in cui la cultura è una risorsa vitale, questa scuola di musica ha dimostrato che l’arte può diventare un ponte che connette e trasforma le comunità.

Questo ambìto traguardo è il frutto del costante impegno che Fabio Feliziani e William Feliziani hanno condiviso per riuscire a rendere la musica uno strumento di crescita personale e sociale, rendendo, così, questa scuola un faro luminoso e punto di riferimento per tanti ragazzi della periferia di Roma.

“La William School Music” – asserisce soddisfatta la responsabile della WSM Maria Laura Pruna – “ha dimostrato, infatti, che la musica è più di semplici note, è un linguaggio universale che può trasformare ed aggregare culture e ceti sociali diversi. Il suo nome da anni brilla come una delle istituzioni musicali più rilevanti di Roma, per essere riuscita a crescere negli anni e per essere diventata un punto di riferimento sia per il sociale che per la musica stessa…grande orgoglio e soddisfazione!”