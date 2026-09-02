Torrino, scontro all’alba tra un’auto e un monopattino: 18enne soccorso e trasferito al Sant’Eugenio

Attimi di apprensione prima dell’alba nelle strade del Torrino. Intorno alle 6:30 di questa mattina, mercoledì 2 settembre, un grave incidente stradale si è verificato all’intersezione tra via di Decima e viale Camillo Sabatini.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile – una Peugeot 208 – si è scontrata con un monopattino elettrico. A riportare le conseguenze più serie è stato il conducente del veicolo a due ruote, un ragazzo di 18 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, prestati i primi soccorsi sul posto, hanno disposto il trasporto del giovane presso il vicino ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Secondo le prime informazioni apprese da abitarearoma.it, il diciottenne ha riportato diverse ferite ma non verserebbe in pericolo di vita.

Per eseguire i rilievi scientifici e regolare la viabilità nell’area dell’impatto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, ai quali spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità del sinistro.

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