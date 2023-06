Toto corde di Maria Grazia Palazzo al Pentatonic

Domenica 25 giugno 2023, ore 17 presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma* Laurentina Incontro con Maria Grazia Palazzo e il suo libro Toto corde, La Vita Felice 2020.

In conversazione con l’autrice: Cinzia Marulli e Anna Maria Curci

Interventi musicali di Carlo Leoni (chitarra)

«Sensi desti, totalità di cuore e corde, coscienza acuta di ciò che si manifesta nel tempo e di ciò che quel tempo vuole contemporaneamente abbracciare e trascendere: tutto questo non può non discernere tra “parole addestrate per riempire/ il niente” e una “lingua madre/ cucina naturale di salsedine e sale”, tra una “lingua invertebrata” che “nutre il fervore populista” e lo smascheramento delle parole d’ordine e delle campagne di distrazione volte suscitare artificiosamente illusioni di autonomia e libertà». (Anna Maria Curci)

Maria Grazia Palazzo è nata nel 1968 a Martina Franca (TA), vive a Monopoli (BA) dal 2006, dove si sono rotte le acque della poesia. Ha esercitato la professione di avvocato, per oltre vent’anni. Con l’arrivo di Amit dall’India nel 2014 è diventata mamma adottiva e nel 2015, con la seconda laurea in Scienze Religiose, è entrata nel mondo del super precariato della scuola. Pubblicazioni in poesia: Azimuth (LietoColle, 2012); In punta di piedi (Terra d’ulivi, 2017); Pi Greco, piccolo e-book, (Stefano Donno, 2017); Andromeda (I Quaderni del Bardo, 2018). Nel 2022 è stata pubblicata da Collettiva Edizioni la sua opera più recente, Stanza d’anima.

* Ingresso con tessera ARCI 2022-2023; è possibile tesserarsi in sede.