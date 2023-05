Tra i legni; I voli taciturni di Dino Zoff di Giuseppe Manfridi

LAPS Fogolâr Furlan di Roma, Mercoledì 31 Maggio 2023 ore 18.30, in sala Roma – Sede UnAR – Via Ulisse Aldrovandi n. 16, organizza la presentazione del libro: Tra i legni; I voli taciturni di Dino Zoff.

L’incontro, si concentrerà su un campione considerato uno dei più grandi portieri nella storia del calcio. Un’ atleta rispettato e ammirato: Dino Zoff; a dare voce alla sua carriera inimitabile, le letture dell’ attrice Tiziana Bagatella e gli interventi dell’autore Giuseppe Manfridi, che ci guideranno con passione e partecipazione nelle pagine del suo libro.

Di seguito il Programma delle attività:

Saluti Istituzionali:

Francesco Pittoni – Presidente APS Fogolâr Furlan di Roma

Letture del libro

Tiziana Bagatella – Attrice e consigliera APS Fogolar Furlan di Roma

Interviene:

Giuseppe Manfridi – autore del libro

Giuseppe Manfridi è nato a Roma, dove attualmente vive dopo molti anni trascorsi a Parigi. Considerato uno dei massimi drammaturghi italiani, è autore di commedie rappresentate in tutto il mondo. Fra i suoi titoli di maggior successo figurano Giacomo, il prepotente, Ti amo, Maria, Elettra, La cena, La partitella e Teppisti! Ha firmato le sceneggiature di Ultrà, Maniaci sentimentali e Vite strozzate. Più volte finalista al premio Strega, il suo romanzo più recente è Anja, la segretaria di Dostoevskij. Per questa edizione di Tra i legni, che appare in occasione dell’ottantesimo compleanno di Zoff e del quarantesimo anniversario dell’impresa di Spagna, l’autore ha interamente rivisto il testo, ampliandone diverse parti

Prenotazione obbligatoria tramite l’email: fogolaroma@gmail.com entro il 24 Maggio 2023