Trastevere, pugno duro contro la “mala-movida”: arrestato un pusher 16enne, raffica di denunce e multe

Controlli serrati nel cuore della movida romana, dove prosegue l’attività delle forze dell’ordine per contrastare degrado e illegalità.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno messo in campo un servizio straordinario nel quartiere, uno dei più frequentati della Capitale, nell’ambito delle strategie di prevenzione e sicurezza coordinate dalla Prefettura.

Il bilancio dell’operazione parla di un arresto, due denunce e diverse sanzioni, in un contesto che continua a essere monitorato per il fenomeno della cosiddetta “mala-movida” e della devianza giovanile.

L’intervento più significativo è avvenuto in via dei Salumi, dove i militari hanno fermato un 16enne romano, notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto.

Il giovane è stato trovato in possesso di 18 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Per lui sono scattate le manette.

Sul fronte del contrasto al degrado urbano, i controlli hanno portato anche alla denuncia di un 51enne originario del Bangladesh, sorpreso sul Lungotevere Sanzio mentre svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo.

In piazza San Cosimato, invece, un 24enne romano è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver reagito in modo aggressivo durante le operazioni di identificazione.

Nel corso delle verifiche, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 124 persone e controllato 54 veicoli. Le verifiche hanno portato anche all’elevazione di nove sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un totale di oltre 4.500 euro.

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