Trastevere, zaino incustodito fa scatta l’allarme bomba davanti all’Adnkronos

Un pomeriggio d’estate paralizzato dal terrore e dall’ombra dell’allarme terrorismo nel cuore dello storico rione Trastevere.

Attimi di forte apprensione si sono vissuti intorno alle 16:10 di oggi in via della Luce, dove la presenza di uno zaino di grandi dimensioni, lasciato semi-aperto e incustodito a pochissimi metri dal portone d’ingresso dell’agenzia di stampa Adnkronos, ha fatto scattare le procedure d’emergenza antiterrorismo.

A notare il borsone sospetto sono stati alcuni passanti unitamente ai dipendenti dell’agenzia di stampa. La collocazione dell’involucro – abbandonato proprio a ridosso di un obiettivo sensibile dell’informazione nazionale – ha spinto i presenti a contattare immediatamente i numeri di soccorso.

Perimetro isolato e cordone di sicurezza della Polizia

In una manciata di minuti, la zona è stata raggiunta da alcune pattuglie della Polizia di Stato.

Gli agenti intervenuti hanno assunto il controllo delle operazioni applicando le misure di contenimento del rischio:

Evacuazione dell’area: l’accesso a via della Luce è stato sbarrato sia al traffico veicolare che ai pedoni;

Cordone d’isolamento: curiosi e residenti sono stati fatti arretrare a distanza di sicurezza per prevenire qualsiasi rischio legato a potenziale materiale esplosivo;

Messa in sicurezza: la sede dell’agenzia e gli stabili limitrofi sono stati schermati durante le fasi operative.

L’ispezione: all’interno solo indumenti di un clochard

Una volta delimitato il perimetro e garantite le condizioni di isolamento, i poliziotti hanno proceduto con le dovute cautele alla verifica diretta del contenuto del bagaglio.

L’ispezione ha consentito di sciogliere istantaneamente la forte carica di tensione che aveva congelato il quartiere: all’interno del borsone non vi era alcun ordigno o dispositivo minaccioso, ma soltanto effetti personali, vestiti e oggetti di uso quotidiano.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, l’involucro sarebbe stato accidentalmente dimenticato sul marciapiede da un senza fissa dimora di passaggio nella zona.

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