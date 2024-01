Sabato 3 febbraio 2024 ore 08:45 Inforidea organizza la Traversata dei colli tuscolani Rocca Priora Frascati.

Ed ecco una descrizione del percorso a cura degli organizzatori:

«Percorreremo un sentiero in cresta alla caldera esterna dell’antico vulcano laziale (Artemisio, Maschio d’Ariano).

Arrivati a Rocca Priora faremo una leggera salita per arrivare al primo colle monte Salomone dove si potrà godere di una visuale di tutto il complesso dei colli Tuscolani compreso la sommità del più recente cono vulcanico Monte Cavo Maschio di Faete massima elevazione del complesso dei castelli Romani.

Scenderemo poi verso la valle Latina per arrivare alla sommità del monte Tuscolo dove sorgono antiche rovine Romane, luogo pregno di storia. Le rovine di Tusculum assieme all’ambiente in cui sono inserite formano uno dei paesaggi più “classici” del Lazio, già immortalato da alcune pitture fra XVIII e XIX secolo. I resti della cittá romana e alto-medievale si estendono sulla dorsale del Monte Tuscolo, una delle maggiori elevazioni prodotte dal Vulcano Laziale, posta praticamente a balcone su Roma e prodiga di tramonti spettacolari che giungono fino al mare, mentre verso l’interno si allarga la Valle del Vivaro con i suoi boschi, i suoi pascoli e le sue vigne del Frascati doc .

Una gita all’insegna dell’ecologico ci sposteremo da Roma a Rocca priora con i bus per rientrare a Roma sempre con i bus regionali».

Dati tecnici

LOCALITA’: Parco dei castelli Romani

DIFFICOLTA’: T/E

DISLIVELLO: 246 in ascesa 646 in discesa

TEMPO DI PERCORRENZA: 4 h

LUNGHEZZA: 10 Km

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

AEV Alessandro Nironi 3482315249 nirale1959@gmail.com

AEV Mauro Gianpietro 3407222386 mauro.giampietro@dt.tesoro.it



II APPUNTAMENTO A Rocca priora ore 10:30 panificio Rosati Rocca Priora I APPUNTAMENTO: ore 08:45 Metro Anagnina partenza bus ore 09:00II APPUNTAMENTO A Rocca priora ore 10:30 panificio Rosati Rocca Priora https://maps.app.goo.gl/JwBWfVa2Gswy6NQy7