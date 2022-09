tuseilatuamagia: apre a Zoomarine il regno di Halloween

Ad ognuno la sua paura. Iniziamo fin da bambini ad avere timore del buio, dei temporali, dei mostri e di tante altre cose. Queste personali fobie spesso inibiscono l’espressione del proprio talento.

Per questo il parco Zoomarine ha deciso di lanciare il progetto di un Halloween senza paura per le famiglie, che potranno tranquillamente regalare ai propri figli un percorso esperienziale in totale sicurezza.

Un calendario ricco di appuntamenti quello che si aprirà il primo week end di ottobre, a seguire poi ogni sabato e domenica, con un team di giovani e noti illusionisti del Club Magico di Roma, pronti ad incantare la platea e far comprendere con semplicità che ogni persona possiede doni speciali.

Acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini può trasformare, infatti, ogni sogno in realtà ed è proprio questo lo scopo della rassegna #tuseilatuamagia che prevede uno show con entusiasmanti perfomance e un laboratorio magico, grazie al quale i più piccini potranno apprendere trucchi e giochi di prestigio con lezioni gratuite, divertenti e colorate, per abbattere quei muri invisibili che spesso impediscono di vivere la quotidianità con un pizzico di leggerezza in più.

Grande attesa poi per il 31 ottobre con 15 spettacoli, 21 attrazioni, fantastiche cene e tanti artisti che si muoveranno nei vari regni tematizzati appositamente per i bambini, in cui sarà suddiviso il parco alle porte di Roma, per poter scegliere il percorso ideale.

Halloween a Zoomarine una festa su misura per bambini e ragazzini che fino ai 14 anni entrano gratis. E in più una ennesima magia nella magia: per tutte le famiglie in regalo un biglietto omaggio per il Natale… niente “scherzetto” ma un vero “dolcetto”.