Un grande evento escursionistico che permetterà di unire il centro alla periferia Est di Roma attraversando Storia, Archeologia, Ambiente e incontrando Associazioni e Comunità che rendono viva la nostra città.

Partenza alle ore 9,00 dal Monumento a S.Francesco a S.Giovanni in Laterano.

Domenica 22 maggio Aps Ets Sentiero Verde con il patrocinio di Federtrek e in collaborazione con il Comitato per il Parco delle Ville Romane organizzerà una triplice camminata gratuita attraverso i parchi e giardini di Roma.

L’evento si intitolerà:

TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA..EST

Tre cammini urbani per un grande Parco delle Ville Romane

Nb: è obbligatoria la prenotazione chiamando anche con whatsup i responsabili delle singole escursioni, fornendo ai fini assicurativi il cognome, nome, telefono e se si è soci Federtrek, anche il numero di tessera.

Il percorso 1 si svolgerà lungo l’asse Appio-Tuscolano.

S.Giovanni, Porta S. Sebastiano, Appia Antica (sosta alla sede del Parco), Quo vadis, via della Caffarella, fiume Almone, Vaccareccia, via dei Cessati spiriti, porta Furba, Tor Fiscale, Acquedotti, circonvallazione Tuscolana, viale Togliatti, Parco di Centocelle.

Responsabili

ATUV Carmela Crusco 339 6958506

AEV Giovanni Moriondo 320 6298963

Itinerario 2 lungo l’asse Casilino:

S. Giovanni. S. Croce, Porta Maggiore, via Casilina, Certosa, Parco Sangalli,

Villa De Santis, Parco di Centocelle.

Con la partecipazione in qualità di esperto del Presidente SV Pietro Pieralice

Responsabile

AEV Gabriele Lamorgese 329 2050056

Itinerario 3 lungo l’asse Prenestino-Labicano:

S. Giovanni. S. Croce, Porta Maggiore, via Casilina, Pigneto, via Prenestina, Torrione, parco delle Energie, laghetto bullicante, parco Pasolini, Villa Gordiani, via Olevano Romano, via dei Gordiani, Villa De Santis, Parco di Centocelle.

Responsabili

AEV Antonio Citti 331 5949343

ATUV Jania Sarno 366 2524115

Durante i percorsi verranno illustrati gli aspetti storici archeologici ambientali e sociali del territorio attraversato e verranno incontrate associazioni e comitati locali che si uniranno al cammino.

Sosta pranzo al sacco prevista per le ore 13, 00 circa al Parco di Centocelle

Alle ore 14,00 circa il percorso riprende attraversando viale Togliatti verso il Pratone di Torre Spaccata arrivando a via Fancelli.

L’itinerario prosegue a viale dei Romanisti e a destra raggiunge la pista ciclopedonale che porta a viale Ciamarra. Si passa attraverso il parco Ecoman, si raggiunge la vera Torre Spaccata e di lì via Gentile e via Oberto per entrare in Villa Flaviana dove ci sarà il saluto finale prima di rientrare tramite la vicina Metro Anagnina intorno alle 16,30.

Ci sarà un intrattenimento prima della chiusura dell’evento.

Lo scopo dell’evento è far conoscere i percorsi di trek urbano di Roma est, i parchi giardini e monumenti storici che ne valorizzano il territorio, promuovere la collaborazione tra le associazioni e i comitati locali, proporre la creazione di un grande Parco delle Ville Romane che caratterizzi la Periferia est e diventi centro motore di sviluppo sociale, culturale, ambientale ed economico