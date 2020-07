UCI e Cuore digitale: Il bonus vacanze non è “accessibile” a tutti

Mario, cieco fin dalla nascita, dal suo smartphone scarica l’app IO e si autentica via SPID, perché vuole usufruire del Bonus Vacanze ma scopre che ne è impossibilitato.

Il Bonus vacanze, che è completamente digitale e fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio”, si può richiedere dal 1° luglio scaricando appunto l’app IO.

Pur plaudendo alla lodevole iniziativa di carattere digitale e di incentivo al turismo, l’Associazione Cuore Digitale, che si occupa di promuovere una cultura digitale inclusiva, insieme all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma, segnalano la gravità riscontrata sulle limitazioni tecnologiche dell’app IO che risulta totalmente inaccessibile per i non vedenti.

“L’app è in versione beta quindi è comprensibile che ha ancora bisogno di ulteriori sviluppi ma la questione si complica ulteriormente se andiamo a guardare la roadmap che prevede il rilascio IO nella sua versione web per gennaio 2021, quindi per cui un non vedente non puo’ richiedere il bonus neanche usando il browser del proprio laptop.” – dichiara Gianluca Ricci, presidente di Cuore Digitale, che aggiunge – “Essendo IO un applicazione del Governo, ci auspichiamo che ci sia una maggiore accelerazione dal punto di vista dell’inclusività tecnologica visto che il buono vacanze puo’ essere richiesto fino al 31 dicembre 2020.

Il presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma, Giuliano Frittelli, ribadisce: “purtroppo, ancora una volta la disabilità visiva viene dimenticata, l’accessibilità digitale sancita dalla L. Stanca del 9 GENNAIO 2004, viene ignorata ed ancor più grave è che la violazione della norma, avvenga dalla pubblica amministrazione o da chi lavora per essa.

Discriminando i non vedenti, gli ipovedenti rispetto agli altri cittadini, anche sull’utilizzo di una applicazione che dovrebbe consentire a tutti in questa fase di emergenza sociale, di poter fruire di un buono vacanze”.

G. F.