Ultimo allenamento al Parco Centocelle per l’Atletica Villa De Sanctis

L’Atletica Villa De Sanctis ha indetto per domenica 20 giugno 2021 l’ultimo appuntamento per un l’allenamento collettivo prima delle vacanze estive.

All’allenamento con il tecnico Massimo Bartoletti che si è tenuto nel bellissimo Parco Archeologico di Centocelle nel V Municipio hanno partecipato tantissimi soci dell’Atletica Villa De Sanctis capitanati dal Presidente Adalberto Sabatella.

L’appuntamento alle ore 8.00 fissato come sempre nei pressi della fontana all’ingresso del Parco, hanno aderito tanti atleti. Molti sono arrivati in anticipo per la solita corsetta di riscaldamento, poi tutti insieme si sono recati nella ex grande pista di aerei dove il coach tecnico Bartoletti ha intrattenuto per oltre sessanta minuti gli atleti in un sostenuto e proficuo allenamento.

L’Atletica Villa De Sanctis è uno dei maggiori Gruppi Sportivi del territorio del V Municipio e vanta la presenza di atleti partecipanti alla 100 km ed è organizzatrice di corse podistiche. Nel lungo periodo di lockdown sono stati organizzati diversi appuntamento al Parco Centocelle per gare virtuali ed altro al fine di tenere uniti e in piena efficienza tutti i componenti del Gruppo sportivo.

Dopo il consueto appuntamento si è svolto un piacevole rinfresco e prima del congedo il Presidente Sabatella ha confermato ai presenti le indicazioni già comunicate tramite whatsapp: la Segreteria per il periodo estivo resterà chiusa e riaprirà sabato 28 agosto, per qualsiasi comunicazione urgente consegna certificati medici ed altro utilizzare la casella postale, e inviando un messaggio whatsapp.

Il Presedente ha aggiunto anche che in occasione della seconda edizione della 6 ore in notturna che partirà alle ore 24 dell’11 luglio 2021 necessita la disponibilità di collaboratori, per attrezzare il percorso già dal tardi pomeriggio del 10 luglio, altri da utilizzare come steward per il controllo del distanziamento e degli accessi all’area gara, per i rifornimenti ai ristori durante la notte e altri ancora per il disattrezzaggio dell’area a fine manifestazione la domenica mattina presto. Il Presidente ha concluso invitando tutti a dare tempestiva comunicazione di collaborazione per la buona riuscita della manifestazione sportiva