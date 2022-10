Ultimo week end di Sinergie al Quadraro

Volge al termine l’evento SINERGIE, kermesse di eventi all’interno e Parco 17 Aprile 1944 realizzata nell’ambito della rassegna di eventi culturali “L’isola che non c’era” del Comune di Roma, Ufficio Politiche giovanili e realizzata con la collaborazione del Roma Municipio VII.

Tantissimi gli artisti che dal 27 Settembre al 31 Ottobre si sono alternati nel Parco 17 Aprile 1944 al Quadraro, quartiere romano da sempre artisticamente vivace e produttivo.

Si sono esibiti nell’arena eventi artisti di under 35, cantanti e cantautori emergenti, tra i quali Claudio Cirillo, recentemente autore del coinvolgente album 365, Giorgia Magagnini di solo 19 anni, Lorenzo Lepore promosso tra le più belle voci emergenti anche da Fiorella Mannoia.

Musica, Arte, Teatro, Cinema, Sport e Turismo sono le tematiche trattate dall’iniziativa che per oltre 30 giorni ha sottratto all’abbandono un gioiello verde inserito nel tessuto urbano di Roma est.

Si sono svolte visite guidate presso il Mausoleo Monte del Grano, sconosciuto a molti residenti dell’area, soprattutto ai più giovani che hanno potuto osservarlo al suo interno per la prima volta.

Domenica 23 Ottobre tra i giovanissimi protagonisti dell’iniziativa anche i ragazzi del San Basilio D’Oro, premio musicale assegnato ogni anno nel quartiere San Basilio, nel Muncipio IV e che proprio nel Giugno 2023 compirà il 30° anniversario. Un concorso canoro di quartiere a cui ha preso parte anche il cantautore, oggi molto noto e amato a Roma, Mannarino. Il gruppo di giovanissimi interpreti è stato condotto dalla Maestra di Musica Martina Casciotti.

Ha invece proposto al pubblico di SINERGIE un divertente monologo Alessandro Alicata, il più giovane regista italiano, che a soli 16 anni ha girato il cortometraggio Era Ora, scritto e pensato con Salvatore Vitale nel periodo del Lockdown, con la partecipazione di Giulia Salemi famosa influencer della Stardust House, nel ruolo di Emy. Il corto è ora candidato al David di Donatello.

Nell’ambito di SINERGIE, ogni giorno all’interno del Parco 17 Aprile 1944 è diventato un evento speciale grazie alla partecipazione di artisti di strada, pittori, illustratori, ballerini, musicisti. “Improvvisazione” e “Spettacolo” sono state le parole d’ordine dell’evento che ogni giorno da spazio di espressione ad artisti emergenti e alle loro maestranze.

Pur coinvolgendo artisti under 35, il pubblico di SINERGIE si è dimostrato ampio e diversificato, favorendo il dialogo e la condivisione intergenerazionale.

Gli ultimi giorni di SINERGIE che si concluderà Lunedì 31 Ottobre con un party dedicato ad Halloween dalle 17:00 alle 21:00, riassumono tutte le tematiche trattate dall’evento. Nell’ultimo fine settimana l’appuntamento è sempre alle ore 20:30: Venerdì 28 Ottobre nell’arena eventi la band All Can You Hit Band con lo spettacolo liberamente ispirato a grandi successi cinematografici Cinematographic Rock Show; a seguire ancora un Sabato dedicato alla cultura romana con Fabrizio Amici e il fisarmonicista Stefano di Sturco, appuntamento arricchito dalla partecipazione dell’attore Marcello Cirillo e la Compagnia teatrale dello Studio 5 di Roma. In questa stessa serata è prevista, inoltre, una performance a sorpresa dedicata alla storia del Rastrellamento del Quadraro e alla Statua che ne conserva la Memoria all’interno del Parco.

Domenica 30, oltre a proporre attività dedicate ad Halloween per i bambini che quotidianamente frequentano il Parco, si procederà con la serata conclusiva in cui vengono riproposti alcuni talenti musicali emergenti che sono stati protagonisti delle serate precedenti, si procederà alla nomina dei giovani artisti che avranno accesso direttamente alla semifinale De Il Cantagiro.

Nell’ambito della Rubrica Sinergie lavorative dal 27 settembre sono stati raccolti i curricula di ragazzi che si propongono alle imprese per entrare nel mondo del lavoro e dell’associazionismo, sarà possibile proseguire nelle consegna fino al 31 Ottobre. La rubrica Pagine di Sinergie, dedicata alla presentazione di Libri, si concluderà Sabato 29 Ottobre alle ore 17:30 con la presentazione del libro La Donna nella Vasca, di Patrizia Licata, edito da Laurum Editrice.

L’associazione Madre Terra che ha organizzato l’evento ha contribuito nei 30 giorni ad animare il Parco, coinvolgendo e dando così un conforto anche a persone generalmente escluse che vivono in uno stato di disagio, ha inoltre contribuito a mantenere pulito e decoroso il parco. I cittadini sono invitati a prendere parte Sabato 29 Ottobre alle 10:30, all’ultimo appuntamento di decoro condiviso.

È stato un onore – ha detto la presidente dell’Associazione Madre Terra, Elisa Bellotti, project e Innovation Manager – prendersi cura di un’area così ricca di storia, d’importanza culturale e sociale, nonché bellissima. Siamo fieri, come associazione, di aver potuto offrire ai giovani uno spazio d’espressione e una vetrina promozionale, un’opportunità per coloro che si affacciano al mondo del lavoro nel settore culturale, turistico e della rigenerazione territoriale. E‘ quindi doveroso il ringraziamento alle istituzioni, al Gabinetto del Sindaco, al Consigliere Lorenzo Marinone, al Presidente del Municipio Roma VII Francesco Laddaga e all’Assessorato alla Cultura del Municipio Roma VII che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento all’interno del Parco 17 Aprile 1944, nell’ambito dell’iniziativa comunale “L’isola che non c’era”; che speriamo sia precursore di una ripresa delle attività culturali e artistiche sul territorio cittadino, dopo la lunga interruzione causata dall’emergenza epidemiologica”.

LE LOCANDINE

Locandine

Per informazioni:

madreterrarm@gmail.com

Cell. 328 0588820

www.madreterraroma.com

Pagine Social

Madre Terra @MadreTerrarm

Sinergie @Sinergie