Un augurio per la pace

Tutto il mondo invoca la pace per mettere fine alla disumana violenza della guerra in Ucraina. Tutti si adoperano, ognuno nel proprio campo per contribuire ad aiutare il popolo ucraino che si trova a subire questo inutile massacro. Nelle scuole le maestre spiegano ai bambini l’inutilità della guerra e l’immenso valore del dialogo e della pace. Anche la scuola dell’infanzia “Giulio Cesare” ha partecipato compatta ad una raccolta di solidarietà da inviare in Ucraina e consegnata presso la chiesa di Santa Sofia a Roma, ad una associazione ucraina.

I bambini hanno partecipato, emozionati, alla realizzazione della bandiera della pace.

Con l’augurio che questo incubo finisca presto.

Le maestre della scuola infanzia Giulio Cesare