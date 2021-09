Un defibrillatore pubblico a Val Melaina

Sabato 25 ottobre, alle ore 10:00 in via di Valle Melaina, 38, sarà installato il primo defibrillatore Pubblico alla presenza di Giovanni Caudo, presidente del III Municipio e capolista di Roma Futura, Maria Romano, Assessora al sociale del III Municipio e i rappresentanti della NSA protezione civile che, durante l’incontro, faranno una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo del macchinario.

“È una gioia inaugurare il defibrillatore che sarà a disposizione di tutti e tutte in qualunque momento, 24 ore su 24. L’obiettivo è chiaro: tutelare la nostra vita e quella dei nostri cari. L’iniziativa s’inquadra all’interno di un progetto più ampio, ‘il municipio cardio-protetto’, per il quale stiamo lavorando da quando ci siamo insediati, collocando 15 defibrillatori nei punti nevralgici del nostro quadrante. Ora è la volta di via di Valle Melaina, una strada che è un luogo strategico di incontro e di passaggio. Un grazie, in particolare, alla Regione Lazio per questo risultato e alla Nsa Protezione civile. Ci auguriamo che l’inaugurazione possa essere seguita da molti cittadini e da molte cittadine in modo che possano apprendere anche come usare il defibrillatore nella maniera corretta, seppur nella speranza che non venga usato mai”. Così, in una nota congiunta Giovanni Caudo e Maria Romano.