Un “mercatino culturale” creativo a Torre Maura

Domenica 17 dicembre 2023, dalle 9 alle 18, sarà un giorno di festa a Torre Maura, nell’area parcheggio di via Walter Tobagi (angolo via dell’Usignolo, non solo per il vicino Natale, ma perché saremo testimoni della nascita di un nuovo momento di aggregazione e socialità nel territorio della nostra periferia romana, adatto per stare insieme piacevolmente e creare una solida rete tra cittadini.

Il “FARE RETE” tra realtà molto vive e presenti a Torre Maura, le ha contraddistinto sin dall’inizio, quando unendo le forze tra l’OdV “Cittadinanza Attiva Torre Maura”, l’Associazione “La VIA del FARE” ed il “CDQ Torre Maura”, hanno aderito con grande entusiasmo all’idea proposta dalla Commissione Commercio del Municipio VI Roma delle Torri, che patrocina e supporta questa nuova forma di Mercatini di Quartiere, come “eventi culturali” e non commerciali, come invece si intende normalmente.

È l’operato artistico e totalmente artigianale dei cittadini e delle Associazioni partecipanti che si vuol valorizzare e far conoscere magari anche al vicino di casa.

L’artigianato opera del vero “fai da te” e delle passioni che tanti di noi portano avanti da sempre, sarà il protagonista messo in risalto da questi eventi che si proporranno anche in appuntamenti successivi, man mano sempre più ricchi di cose particolari da esporre.

In questa prima edizione natalizia saranno presenti opere di riciclo artistico ed ecologico ed anche opere inusuali come i pezzi unici dei gioielli solidali creati con le mine di Idaonlus. Sempre come volontariato sarà presente anche la Croce Rossa Italiana.