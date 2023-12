“Un mondo di Scienziate” all’I.C. Angelica Balabanoff

Un evento culturale dedicato ai ragazzi più giovani si è tenuto Giovedì 14 dicembre alle ore 17 presso il teatro della scuola primaria Balabanoff – via A. Balabanoff, nell’ambito del progetto “Un mondo di Scienziate” in partenariato con l’Associazione Scienza Divertente Municipio Roma IV e finanziato dalla regione Lazio. Il Municipio Roma IV presenta: Incontro con le autrici Vichi De Marchi e Roberta Fulci autrici di “Ragazze con i numeri” e “Ragazze per l’ambiente”.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze frequentanti prima, seconda e terza media: una occasione utile di riflessione sulle pari opportunità, passate, presenti e future, nell’ambito delle materie scientifiche.

“Ragazze con i numeri” – Quindici storie di scienziate, quindici storie di donne contro gli stereotipi di genere. Vite fatte di coraggio, fatica, entusiasmo, e soprattutto di sogni che si avverano. Ci sono Valentina Tereshkova, la prima donna al mondo ad andare nello spazio; Jane Goodall, etologa, considerata l’unico essere umano mai accettato da una comunità di scimpanzé selvatici; Rita Levi Montalcini, che ha saputo proseguire il suo lavoro nonostante le persecuzioni razziali; le sue scoperte hanno aperto la strada a nuove cure per molte malattie. E ancora, Margaret Mead, tra le prime donne a fare ricerca antropologica sul campo; ha dimostrato che l’ambiente e la cultura in cui viviamo influenzano le nostre vite. Katherine Johnson, matematica che ha dato un contributo fondamentale alla ricerca spaziale statunitense; è l’emblema di come il colore della pelle non abbia niente a che vedere con la preparazione scientifica. Le scienziate raccontate nel libro: Valentina Tereshkova, Jane Goodall, Tu Youyou, Katherine Johnson, Rita Levi Montalcini, Margaret Mead, Katia Krafft, Maryam Mirzakhani, Wangari Maathai, Rosalind Franklin, Vera Rubin, Sophie Germain, Laura Conti, Maria Sibylla Merian, Hedy Lamarr. Età di lettura: da 11 anni.

“Ragazze per l’ambiente” – Prima delle “envirokidz”, delle “green influencer”, dei “Fridays for Future” e dell’Agenda 2030, c’erano e ci sono loro: scienziate provenienti da tutto il mondo che hanno dedicato la loro vita a studi e progetti per la salvaguardia dell’ambiente: dall’americana Rachel Carson, ambientalista ante litteram, che si è occupata di pesticidi e inquinamento negli anni Sessanta alla canadese Anne Innis Dagg, la “signora delle giraffe”, passando per la biologa italiana Barbara Mazzolai, che si occupa di robotica vegetale, e per l’ungherese Maria Telkes, soprannominata “the sun queen” per i suoi studi sull’energia solare, il libro raccoglie le storie di 10 scienziate che sono state e continuano a essere importanti per la sostenibilità ambientale oltre che per la conservazione. Età di lettura: da 11 anni.