Un nuovo aspetto per il parco Donatella Colasanti a San Paolo

Il progetto “Parchi Agos Green&Smart” arriva a Roma: dal 12 novembre 2022 la città potrà fruire del Parco Donatella Colasanti, in San Paolo, in una veste rinnovata e riqualificata. Agos, porta infatti nel territorio un nuovo modello di parchi urbani a 4 dimensioni – Green, Sport, Smart e Art – per comunicare i valori “green” e “prossimità”.

Realizzato in collaborazione con Roma Capitale e il Municipio VIII e sviluppato da Brand for the City, il progetto Parco Agos Green&Smart rinnova il Parco intitolato a Donatella Colasanti, portando qualcosa in più: l’iniziativa è anche un’inedita forma di collaborazione tra pubblico e privato, che vede lavorare insieme Impresa, Istituzioni, Fondazioni nazionali, Associazioni locali sportive e del Terzo settore e cittadini. Un modello di rigenerazione dei parchi urbani attuato per la prima volta a Milano nel 2021, a settembre 2022 a Catania, a ottobre a Lucca e ora a Roma, per poi proseguire in altre città italiane nel 2023.

L’area verde, data in adozione dal Comune alla realtà ‘Ridaje’ di Roma, che si propone di valorizzarla attraverso opere di miglioria degli spazi, di manutenzione, e di attivazione e animazione sociale, è situata all’angolo tra via della Villa di Lucina e viale Giustiniano Imperatore, nel Municipio VIII, ed è stata intitolata nel 2021 alla memoria di Donatella Colasanti, unica sopravvissuta al massacro del Circeo del 1975, nel suo quartiere, San Paolo. A quasi 50 dal tragico rapimento di Donatella e della sua amica Letizia Lopez, purtroppo morta a causa delle torture inflitte e a cui Donatella invece sopravvisse fingendosi morta, il parco urbano a lei intitolato aggiunge ulteriori significati alla originaria volontà di sensibilizzazione rispetto al tema della violenza sulle donne.

Seguendo la guida delle 4 dimensioni dei Parchi Agos Green&Smart, il Parco Donatella Colasanti sviluppa, infatti, la tematica Green sfoggiando una nuova livrea verde grazie alla creazione di un profumato ‘giardino mediterraneo’ con aiuole composte da alberature, arbusti ed essenze oltre alla manutenzione generale.

La dimensione Smart si esprime attraverso i QR-code collocati nel parco che permettono di scoprire le piante e gli arbusti che popolano lo spazio illustrando la storia e le proprietà delle specie presenti.

Anche Sport e tecnologia vanno a braccetto al Parco Agos Green&Smart di Roma: nello spazio verde è infatti possibile usufruire della tecnologia data dalle app sportive per praticare sport divertendosi con i consigli degli esperti. Per i più piccoli sono stati studiati nuovi giochi che avvicinano all’attività sportiva stimolando il movimento.

Ricca di significati è, infine, la dimensione ‘Art’, che, in linea con l’intitolazione del Parco, vede interventi artistici che invitano a riflettere sul tema della violenza sulle donne: le immagini dipinte da Violetta Carpino su quattro grandi pannellature richiamano, infatti, alla riflessione sull’importanza del rispetto e della protezione. Lo stesso tema è richiamato anche nel murales realizzato accanto all’ingresso su viale Giustiniano Imperatore.

Completano l’intervento Agos una nuova area giochi per i bambini e l’inserimento di nuovi arredi, tra cui un grande tavolo in legno con panche adatto all’accoglienza di sedie a rotelle grazie ad uno speciale sistema inclusivo. Non poteva, infine, mancare una panchina rossa, simbolo della lotta contro ogni violenza di genere.

Dalle ore 10:00 alle 17:00 di sabato 12 novembre, il Parco Agos Green&Smart Donatella Colasanti di Roma aprirà ufficialmente gli spazi rigenerati con una giornata di eventi gratuiti a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza. Il programma, rivolto soprattutto alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, inizia al mattino alle 10:00 e prosegue fino alle 13:00 con i laboratori Green a cura di Plastic Free e quelli artistici e creativi realizzati dalle Associazioni locali e dalla onlus Hakuna Matata. Per tutta la mattinata si susseguiranno prove gratuite ed esibizioni sportive di pallavolo, arti marziali, calcio, boxe e scacchi realizzati dalle associazioni locali Polisportiva Città Futura, Asd MDM Taekwondo, Ads Real Testaccio e Asd Il Discobolo.

Alle ore 11:00 si terrà il taglio del nastro alla presenza delle Istituzioni, delle Associazioni locali, dei rappresentanti di Agos e dei partner.

Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:00 riprenderanno i laboratori green e creativi in parallelo con workshop e spettacoli dedicati ai temi del Parco.

La realizzazione del “Parco Agos Green&Smart” è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione delle Istituzioni Locali e delle Associazioni che sono scese in campo in prima persona accanto ad Agos per dare il proprio contributo per restituire al meglio alla comunità quest’area verde urbana. Il progetto del Parco Agos Green&Smart Donatella Colasanti si è arricchito della collaborazione di Plastic Free, Ridaje e Hakuna Matata.

Tutte le informazioni relative ai Parchi Agos Green&Smart sono disponibili nel sito www.parchiagosgreensmart.com