Un pericolo incombe sull’Asilo Nido Ghirigo’ di via dei Platani?

Inutile dire che abbiamo già trattato questo problema in un articolo del 29 ottobre 2019 e ovviamente nessun cenno di riscontro da parte del Municipio V del suo Presidente Giovanni Boccuzzi, dell’allora assessore ai LL.PP. l’Arch. Paola Perfetti o di quello all’edilizia scolastica Maria Elena Mammarella e questo, anche se come testata giornalistica ci spiace, non è nulla in confronto del silenzio che il municipio ha nei confronti delle ripetute segnalazioni e solleciti da parte del condominio confinante, quello del civico 129 di via Tor de Schiavi che da anni deve convivere, oltre che con un possibile pericolo di crollo, anche con una infinità di pali di sostegno in legno posizionati a sostegno dell’alto muro realizzato a confine.

Sappiamo che il 30 ottobre 2020 è stata convocata un’assemblea condominiale con all’OdG proprio le azioni da intraprendere nei confronti di un municipio inadempiente circa la messa in sicurezza della propria proprietà.

Un silenzio imperdonabile su una situazione che rappresenta un pericolo reale sia per i bambini che quello spazio lo vivono per le loro attività esterne e sia per i residenti della palazzina confinante che si potrebbero vedere precipitare il muro dentro gli appartamenti.

Serve ovviamente un sopralluogo immediato dei tecnici e degli assessori preposti per verificare lo stato di pericolo e, di concerto, trovare le soluzioni altrettanto immediate da adottare.

La presenza dei Bambini, del personale del Nido e delle abitazioni confinanti lo impongono!

IL VIDEO

Municipio Roma V via Tor de Schiavi Asilo Nido Ghirigo’ Pubblicato da AbitareA Roma Notizie su Domenica 27 settembre 2020