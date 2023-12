Una casetta dei libri al parco delle Valli

Un bel regalo di Natale per tutti i fruitori del parco delle Valli ed amanti della lettura, qualche giorno prima di Natale, l’associazione di promozione sociale Gli Amici di Conca D’Oro – APS https://concadororoma.blogspot.com/ , ha realizzato una casetta dei libri per lo scambio gratuito.

La casetta permetterà una migliore fruizione dello scambio dei libri che avviene da qualche mese presso la panchina rossa, sempre realizzata dall’associazione che da anni si prende cura del parco.

Un progetto condiviso con le istituzioni che hanno compreso in questa lodevole iniziativa un valore aggiunto per il parco, ma soprattutto il vivere i parchi, perché le aree verdi devono essere sempre più considerati come luoghi di svago, rigenerazione fisica e mentale e socializzazione, e questo nuovo arredo, che si aggiunge ad altri donati dall’associazione Gli Amici Di Conca D’Oro – APS è la dimostrazione e conferma che si possono fare interventi importanti.

Il parco delle Valli, un’area verde di circa 20 ettari situata nel quartiere Conca D’Oro, e collegata alla riserva naturale dell’Aniene, rendendo il parco ancora più interessante.

La casetta è stata realizzata dai volontari e soci dell’associazione, che tramite fondi dell’associazione hanno realizzato un arredo molto ben fatto, da trovare in molti visitatori grandi apprezzamenti.

La casetta può contenere circa 80 libri divisi su più piani, situata nei pressi dell’albero monumentale e panchina rossa.