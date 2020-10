La fibrosi cistica è malattia genetica grave più diffusa in Italia e ancora non c’è una cura risolutiva per tutti.

Per sostenere la Ricerca, sarà offerto su tutto il territorio nazionale il *Ciclamino della Ricerca FFC, simbolo della Campagna Nazionale della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus.

La Campagna si chiama “Una cura per tutti”, per sottolineare il messaggio che la ricerca finanziata da FFC non può trascurare nessuna delle circa 2.000 mutazioni conosciute.

Le immagini danno un volto alla grande comunità FFC che, insieme, lavora per sconfiggere la fibrosi cistica: i malati, i ricercatori, il presidente Matteo Marzotto, i volontari di Delegazioni e Gruppi di sostegno di tutta Italia.

L’impegno corale di queste persone, nei diversi ruoli, permette alla Fondazione di continuare a finanziare i progetti di ricerca, puntando ai risultati più promettenti per trovare una cura per tutti. Perché l’unione fa la vita.

Segui la mappa del ciclamino su www.fibrosicisticaricerca.it

Il Ciclamino della Ricerca FFC

Con le opportune accortezze (distanziamento, mascherine e massima attenzione) nelle piazze, nei centri commerciali e nei negozi, sarà offerto il Ciclamino della Ricerca, il fiore simbolo di Fondazione.

Puoi contribuire anche tu:

organizzando una postazione di offerta nella tua città, in ufficio, nei centri commerciali, sportivi o culturali, nelle parrocchie o in occasione di feste, spettacoli e altre iniziative;

diventando distributore autorizzato di ciclamini, raccogliendo prenotazioni tra amici, parenti, conoscenti, colleghi di lavoro, compagni di squadra.

Compila il modulo per richiedere i materiali di Campagna e non dimenticare di comunicare dove offrirai i tuoi ciclamini, per poter inserire le postazioni nella mappa online nei prossimi giorni.

Oppure cerca il Ciclamino dal volontario a te più vicino (la mappa è in continuo aggiornamento).

Per maggiori informazioni: 346 5122996 | 346 5121780 – laura.fratta@fibrosicisticaricerca.it – giusy.buemi@fibrosicisticaricerca.it

A Roma (ma l’elenco è in aggiornamento sul sito della Fondazione)

– su prenotazione, dall’1 al 31 ottobre

Per informazioni e ordini contattare: Cecilia Cascone 331 8655610 (zona Portonaccio).

– al Caf Patronato sportello sociale, in via Mazzeo di Ricco 41, Settecamini, fino al 31 ottobre dal lunedì al venerdì, 10.00-18.00

In collaborazione con l’Associazione Il respiro libero di Giuseppe.

Per informazioni: Michela Esposito 339 8077466.