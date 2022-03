Chiedo ospitalità ad Abitare a Roma per una doverosa rettifica.

Durante il periodo elettorale ho scritto del servizio di apertura e chiusura parchi e ville storiche da parte dell’associazione EARTH pensando che la stessa ricevesse un compenso per quel servizio.

Ho invece appurato che si tratta di un servizio gratuito per cui i volontari vengono rimborsati per le sole spese effettuate e certificate come carburante, assicurazione e tessere dell’autobus.

L’ associazione EARTH è una realtà nazionale riconosciuta dal MITE e dalle Prefetture e mi scuso della leggerezza che mi ha portato a scrivere post pubblici che possono aver generato illazioni su una realtà di volontariato pulita ed efficiente.