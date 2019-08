Una rosa per la Principessa Mafalda

Nessuna istituzione ha pensato di ricordare il 75° anniversario del martirio della Principessa Mafalda di Savoia (https://it.wikipedia.org/wiki/Mafalda_di_Savoia), morta in solitudine e nel dolore il 28 agosto del 1944 nel campo di concentramento di Buchenwald. La Principessa Mafalda fu impegnata attivamente nei movimenti antifascisti e antinazisti. Fu l’unica della famiglia reale Savoia a subire la feroce “vendetta” dei nazisti.

Per questo l’Osservatorio Sherwood ha promosso un appuntamento in ricordo per mercoledì 28 agosto 2019, alle ore 17.30, presso la stele in sua memoria sul confine del parco di Villa Ada (Via Mafalda di Savoia). Ne sarà ricordata la biografia e saranno letti alcuni brani sui momenti salienti della sua vita.