Una settimana d’oro per l’ASD Dream Team Roma

La settimana pallavolistica dell’ASD Dream Team Roma giovanile è iniziata bene e si è conclusa meglio. Le ragazze del team gialloblù hanno messo a segno il primo successo con la vittoria nel campionato Under 19. Mercoledì 12 maggio 2021 la squadra guidata da Luca Liguori conquista i punti che le valgono l’oro e assicurano l’accesso alla fase per il titolo.

Per il quarto anno consecutivo le giovani gialloblù chiudono con il primo posto nel proprio girone, assicurato dal 2-1 ottenuto nel campo di casa contro le avversarie della Roma 7. “Un risultato reiterato che non è frutto del caso ed è tutto tranne che banale”, commenta soddisfatto Liguori, coach e direttore generale della società romana. Le pallavoliste dell’Under 19 conquistano così la pole position con un turno di anticipo e si preparano alla sfida con Volley Friends, per iniziare poi con il giusto spirito la fase finale.

Esultano anche le colleghe più giovani, che venerdì 14 maggio tingono con i colori della società il primo posto dell’Under 17. La squadra allenata da Luca Cataldi vince contro Roma 6 Volley ed è pronta ad affrontare l’ultima di campionato (in casa contro Roma 7), ma può già vantare il dominio del proprio girone.

A difendere il nome della società scendono in campo anche le ragazze dell’Under 12, 13 e 15. Nella giornata di domenica, le più piccole dell’ASD Dream Team hanno raccolto il testimone vincente passato dalle compagne e non sono state da meno. L’U15 va a casa dell’ASD United Pomezia e torna con un 3-0, accedendo alla fase finale del Torneo targato OPES (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport). Stesso risultato di 3-0 per l’U13, che batte il Giro Volley e si dirige verso la finale. Una domenica di soddisfazioni gialle e blu anche per l’U12, in campo contro Peter Pan Pallavolo.

In serata arrivano a chiudere il cerchio i 3 punti conquistati delle atlete di Serie D in Coppa Italia contro l’Italo Svevo Volley. La Dream Team di Casal Bruciato termina dunque con un week-end di successi una settimana sicuramente impegnativa ma ricca di soddisfazioni per le giovani e giovanissime pallavoliste.

Foto Gabriella Paolini