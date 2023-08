Un’eccellenza di fronte a un’indecenza

Un nostro assiduo lettore non residente nel quartiere di Torpignattara ci ha segnalato una discarica in prossimità dell’Istituto E. Kant un Liceo Scientifico tra i migliori presenti nella Regione Lazio.

Siamo quindi andati a vedere di persona, anche perché l’anno scolastico 2023/2024 è alle porte e non si può offrire alle centinaia di studenti l’attuale spettacolo di degrado.

Abbiamo riscontrato erba alta e secca, alberi secchi e batterie ingiustificate di cassonetti che quasi fanno da scudo a materassi, mobili, calcinacci e resti di elettrodomestici.

La zona di piazza Zambeccari è a bassa densità abitativa, con poche case e nessun palazzo che giustifichi la presenza di tutte quelle batterie di cassonetti tra l’altro di un istituto scolastico in cui dovrebbe essere stata attivata quel Servizio messo su da Ama SpA per le Utenze Non Domestiche annunciato dallo stesso Municipio V a margine di un incontro avuto con i vertici della municipalizzata.

Certo per dare dignità alla zona oltre che rasare l’erba, eliminare la discarica ed anche quei cassonetti, ovviamente attivando le UND, occorrerebbe poi che anche la vecchiotta struttura del Kant ricevesse un sospirato ed indispensabile intervento di manutenzione. Non sarebbe male, ma in questo volta la competenza non è del municipio o del Comune di Roma ma dell’ex Provincia oggi Città Metropolitana.

Abbiamo letto che nei prossimi giorni il presidente della Commissione commercio municipale Pietrosanti intenderebbe discutere sul posizionamento dei cassonetti dei rifiuti urbani situati davanti alle attività commerciali e di ristorazione. Ovviamente il volenteroso presidente parte dalla materia di sua competenza, il commercio, e speriamo che facciano altrettanto gli altri, a partire da quelli che fanno parte della maggioranza per finire alle opposizioni in quanto non è un belvedere avere le batterie di cassonetti di fronte una scuola, un luogo di culto, una farmacia o un poliambulatorio.

Sul come andrà a finire questa vicenda è difficile dirlo e quindi non ci resta che aspettare per poi riferire. Speriamo di azioni positive.