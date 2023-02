Urge potatura alberature in via Albona a Villa Gordiani

“Nel 2019/2020 – ci scrive un nostro lettore – dopo anni sono stati effettuati interventi di potatura su alberature delle vie del quartiere, (via Pisino, via Cherso, via della Venezia Giulia ecc.) ma via Albona, pur trovandosi tra le vie descritte non è stata interessata dall’intervento. Fatto presente la cosa in Municipio ci veniva detto che era stata una dimenticanza e, visto che non era più periodo per poter procedere alla potatura se ne sarebbero occupati nell’autunno inverno successivo, ma ad oggi dopo alcuni solleciti non si è visto nessuno.

Vorrei ricordare che su via Albona ci sono alberature (platani) che hanno superato i 10/15 metri, un paio sono gia’ caduti, uno su un’auto in sosta ed uno su un cancello d’ingresso ai viali delle case popolari. È intervenuta la polizia municipale per rami pericolanti, perché quando tira vento cadono dei grossi rami pesanti e secchi sulle auto in sosta e sui passanti con continuo pericolo per l’incolumità.

Ricordiamo che via Albona è l’unica percorribile per raggiungere anche le abitazioni di via Sacile e via Rovigno d’Istria interessando diverse palazzine. Chiediamo prima che arrivi nuovamente la primavera se possibile sollecitare un intervento in merito. Dopo il pregevole intervento effettuato su viale della Primavera, anche qui un po’ di decoro non starebbe male”.