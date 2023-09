V Municipio, Annucci: ecco le attività dell’Ufficio del verde, del Servizio giardini e di AMA

Edoardo Annucci, Assessore alla Transizione ecologica, Verde pubblico, Rapporti con AMA S.p.A., Agricoltura urbana, Fiume Aniene, Fondi europei e regionali, Politiche giovanili e Innovazione del Municipio V ci invia i seguenti aggiornamenti delle ultime ore sulle attività dell’Ufficio del verde, del Servizio giardini e di AMA S.p.A.

1. La Giunta municipale è al lavoro per il bilancio previsionale 2024-2026 e per la definizione di proposte di interventi straordinari da inserire nel prossimo Piano investimenti. Per ciò che riguarda il verde pubblico, sono state avanzate delle proposte di riqualificazione di parchi e giardini, con relative aree ludiche e fitness;

2. Gli interventi di cura e potatura delle alberature stradali riprenderanno nelle prossime settimane; la programmazione del Servizio giardini – in fase di revisione definitiva da parte dei tecnici – sarà poi resa pubblica. Al fine di recuperare anni di mancate manutenzioni, anche questa volta le squadre procederanno a ritmo spedito, come già fatto nei mesi scorsi nel territorio dell’ex VI, e si occuperanno – in particolare – del territorio dell’ex VII;

3. Le attività di diserbo stradale torneranno ad AMA S.p.A., il Municipio proseguirà fino ad esaurimento delle risorse dell’attuale accordo quadro. L’azienda, già da questo mese, procederà con propri interventi, coordinandosi con l’Ufficio del verde;

4. Il Piano scuole ha coinvolto tutti i 104 plessi scolastici del territorio, con interventi coordinati tra AMA S.p.A., Servizio giardini e l’Ufficio del verde. Le operazioni proseguiranno fino al 13 settembre, in particolare con il diserbo stradale.