V Municipio, Ghera (FDI): Quale destinazione d’uso peril palazzo di via Viscogliosi?

«L’Amministrazione Capitolina chiarisca se si stanno realizzando altre residenze per ricollocare occupanti. Comprendo l’apprensione degli abitanti di Tor Tre Teste nel constatare la ristrutturazione in corso del palazzone disabitato, proprietà di un ente pubblico, in via Alessandro Viscogliosi al civico 46 dove, a quanto trapela da fonti locali, si stanno riqualificando gli appartamenti già esistenti.

Ricordo che il quartiere ha più volte subito negli anni gli effetti negativi dell’emergenza abitativa. Tra occupazioni abusive e ricollocamenti, sono molteplici gli insediamenti creati in tempi recenti in questo quadrante del V Municipio. Lo stabile di via Tineo assegnato dall’allora sindaco Veltroni a circa cento famiglie di diversa etnia e provenienza, la palazzina di Via Tovaglieri, sopra il Conad, il Centro di Accoglienza in Via Staderini e nella vicinissima Tor Sapienza il Campo Rom di Via Salviati.

Insieme ai consiglieri Fdi in V Municipio Daniele Rinaldi, Patrizio Platania ed a Lorena Vinzi, dirigente Fdi V Municipio, torno a chiedere a Sindaco e Prefetto massima vigilanza a contrasto delle occupazioni.

I ricollocamenti in strutture tipo residence non sono la soluzione per la crisi abitativa e comunque sarebbe opportuno evitare concentrazioni di tali insediamenti in zone che già hanno criticità sociali significative.»

È quanto dichiara Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.