V Municipio: istituito il Tavolo di Coordinamento per l’Ambiente e il Territorio

“La Giunta ha istituito, stamane, il Tavolo di Coordinamento per l’Ambiente e il Territorio del Municipio Roma V, uno strumento utile per monitorare gli interventi eseguiti o da programmare e per operare immediatamente sulle criticità, definendo azioni congiunte.

“Alla luce del percorso di decentramento delle funzioni dai Dipartimenti ai Municipi, abbiamo deciso di riunire intorno allo stesso tavolo tutti i soggetti operativi per giungere a programmazioni di interventi integrate tra loro” ha affermato l’assessore Edoardo Annucci.

Parteciperanno ai lavori del Tavolo, la Presidenza, gli Assessorati al Verde pubblico e ai Lavori pubblici, Ama, Spa, il Servizio Giardini, la Direzione tecnica municipale, la Polizia locale e la Protezione civile.

“Il Tavolo, unico nel suo genere a livello municipale nella Capitale, nasce dalla profonda volontà di questa amministrazione di rispondere in tempi brevi e in modo risolutivo alle varie esigenze del territorio, soprattutto cosi vasto e impegnativo come é il Municipio V. Interventi congiunti e una programmazione comune ci aiuteranno a monitorare in modo più ampio i nostri quartieri e a non operare in emergenza” ha concluso il presidente Mauro Caliste.

Lo dichiara, in una nota, l’Ufficio di Presidenza del Municipio Roma V