Venga a prendere un Caffè Filosofico da noi al Centro culturale Lepetit

Proseguono gli appuntamenti con il “Caffè Filosofico” presso il Centro Culturale Lepetit, in Via R. Lepetit 86 a Tor Tre Teste

Il caffè filosofico è un dialogo che si svolge attraverso la dinamica del confronto di idee. E’ utile per stimolare nei partecipanti l’attitudine alla riflessione e al pensiero critico, a far emergere la creatività, a generare sinergie innovative, ad ampliare le proprie percezioni e i propri orizzonti, ad insegnare l’arte della dialettica, a creare un senso di comunità in un contesto rilassato e informale.

L’evento è aperto a tutti e non servono conoscenze pregresse. L’inizio sarà alle ore 16.30 per termineremo alle ore 18.00 del 28 febbraio 2024.

Nello scorso incontro si è riflettuto insieme sul tema dell’Integrazione personale come presupposto per instaurare relazioni sane e armoniose.

Si sta indagando insieme su una possibile definizione di “integrazione” e su come questo stato possa condizionare le nostre relazioni

Per informazioni e prenotazioni: email:culturalepetit@gmail.com – tel: 0687081363

