Ventunesima lezione on line del prof. Antonio Saccà – 1 giugno 2022

Mercoledì 1° giugno 2022, dalle ore 19.00, ventunesima lezione, on line, del prof. Antonio Saccà, del Corso di “Storia dei personaggi che il Prof. Saccà ha conosciuto direttamente”.

Questa settimana, si parlerà di “Vasco Pratolini – Calo Levi – Elsa De Giorgi”.

Tre scrittori rappresentativi del dopoguerra, nonché amici del Pof. Saccà.

Ricordi personali e considerazioni su personaggi rilevanti della cultura e dell’arte italiane.

Ne parleremo on line, come detto, mercoledì 1° giugno 2022, dalle ore 19.00 in poi.

Il corso è organizzato dall’Associazione di promozione sociale “Il Veliero Azzurro” (presidente il prof. Michele Evangelista).

Coloro che intendono partecipare alle lezioni on-line, che debbono essere iscritti all’Associazione, debbono comunicare la propria e-mail ed il telefono cellulare a: ilvelieroazzurro@libero.it.

Dopo di che, riceveranno un messaggio prima dell’inizio di ogni lezione e potranno prendervi parte.

Nelle foto (tratte da internet): Pratolini, Levi e De Giorgi