Verano, Figliomeni (Fd’I): profonda amarezza per sostanziale immobilismo amministrazione Gualtieri sui cimiteri

“Nel corso del mio mandato in Assemblea Capitolina ho profuso, tra le altre cose, ogni energia e ogni sforzo per cercare di cambiare la situazione di enorme degrado in cui versavano i cimiteri capitolini tra cui il Verano. Centinaia di interrogazioni, accessi agli atti, esposti. Più volte, anche attraverso dei sopralluoghi, ho cercato di pungolare l’allora amministrazione capitolina a guida 5 Stelle. Ora a Palazzo Senatorio vi è una nuova maggioranza e spiace constatare come tutto sia rimasto come allora. Una famosa canzone dice ‘come si cambia, per non morire”. Ebbene abbiamo cambiato Sindaco, abbiamo cambiato maggioranza in Aula Giulio Cesare, ma la realtà ci presenta il conto ossia che, nonostante tutto, grandi quadranti della città continuano in una lenta e inesorabile decadenza”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, componente dell’esecutivo romano di Fratelli d’Italia.