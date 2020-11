Verde, nuovo look per il Parco della Maratona

E’ stato approvato dalla Giunta capitolina il progetto di riqualificazione del Parco della Maratona, spazio verde di circa 11mila metri quadrati in zona Farnesina (XV Municipio) che confina con un Istituto scolastico e rappresenta un importante luogo di aggregazione per gli abitanti del quartiere, anche per la presenza di due aree ludiche. Per migliorare la fruizione del parco il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ha finanziato un’ampia operazione di restyling grazie a uno stanziamento di 285mila euro (233mila il costo dei lavori, più le spese fisse). Il progetto prevede una serie di interventi a partire dalla riqualificazione delle due aree gioco, del verde e dell’arredo urbano.

Tanti gli interventi in programma: bonifica vegetazionale, potature, piantumazione di essenze arboree, inserimento di siepi lungo il perimetro, operazioni di ingegneria naturalistica, sostituzione e implementazione delle panchine, restauro della gradinata, pulitura della base del monumento, riverniciatura delle recinzioni e delle cancellate, sostituzione dei cestini porta-rifiuti e realizzazione di un impianto di recupero dell’acqua della fontanella per l’irrigazione.

“Si tratta di un progetto partecipato, abbiamo accolto le richieste dei cittadini che ci hanno chiesto di intervenire prioritariamente sulle due aree ludiche che praticamente verranno rifatte con nuovi giochi e la sostituzione delle attrezzature usurate, sarà mantenuta solo un’altalena inclusiva, recentemente installata. Verranno anche realizzati un percorso ludico-sportivo-didattico e una zona relax per le persone più anziane.” – ha spiegato l’assessore alle Politiche del verde Laura Fiorini.