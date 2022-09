Verso il completamento di un nuovo percorso ginnico al Parco di Villa De Sanctis

Siamo nel Parco di Villa De Sanctis dove il Dipartimento Ambiente sta realizzando un nuovo percorso ginnico.

Lavori a quanto è stato possibile constatare fatti con ottimi materiali ed installati per durare.

Le parti in legno sono infatti montate su basi in cemento e su idonei sostegni in metallo zincato.

Il percorso ginnico sostituirà con nuovi attrezzi quello ormai vetusto e ammalorato realizzato nel periodo della realizzazione del Parco.

Rimangono purtroppo in piedi alcune piccole recinzioni intorno ad alcuni cedimenti del terreno e una decisione sulla rimessa in funzione dell’impianto di irrigazione, indispensabile a ridare vita al manto erboso ridotto purtroppo ad una immensa landa desertica.

Insieme ai lavori finalmente in corso i cittadini del quartiere di Villa de Sanctis aspettano l’assegnazione di una struttura all’interno del Parco Filippo Teoli dove è stata realizzata già dalla ex Giunta Boccuzzi una piccola serra in policarbonato che rischia di andare distrutta visto l’abbandono dello spazio.

C’è poi il Giardino Filippi dove nell’area giochi per i bambini è rimasta solo un altalena a due posti su un grande tappeto antitrauma dove fino a qualche fa c’erano scivoli e tanti altri giochi.

Sempre su via Balzani si aspetta il ripristino di un giardino che comprendeva una ciclabile didattica cin tanto di segnaletica stradale e panchine chiuse a causa di una cavità sottostante recentemente messa in sicurezza.

Un giardino incastonato in un condominio e che quindi avrà bisogno di una adeguata illuminazione, vigilanza e manutenzione, almeno questo è quello che si aspettano e augurano i residenti.