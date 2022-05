Verso il Parco delle ville romane, un convegno

“Un sistema, una legislazione, un costume urbanistico possono essere modificati solo da una pressione dal basso: occorre provocare gli abitanti di un quartiere a rivendicare il giardino, il campo sportivo, la scuola, a prendere coscienza dei propri diritti urbanistici, al pari di ogni altra rivendicazione sociale. Non altro che questo si intende quando si parla di diffondere una coscienza urbanistica: fare finalmente corresponsabili i cittadini dello sviluppo della loro città, convincerli che la città può diventare quale essi vogliono che sia, un luogo di vita civile anziché di segregazione e di pena; e illuminarli a non scambiare alcuni interventi spiccioli, tardivi e parziali per politica democratica, a diffidare dei fatti sbandierati per ragioni elettorali, a non credere agli elenchi di miliardi complicati come i conti della serva, a non lasciarsi abbagliare da qualche opera vistosa, costosa ed inutile. Molto lavoro, molte campagne di stampa stanno davanti, negli anni prossimi, alle persone responsabili.”

Antonio Cederna, Mirabilia Urbis, 1965

Lunedì 6 giugno 2022 ore 16:30-19:30, Convegno sul tema “Identità di un territorio: da quadrante a quartiere nella sala teatro della Parrocchia San Giuseppe Moscati in via Libero Leonardi a Cinecittà est