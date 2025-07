Via Balzani, scuola inagibile dopo l’esplosione: già pronto il piano per far tornare in classe 147 bambini a settembre

Una scuola resa inaccessibile da un’esplosione. Centinaia di famiglie preoccupate per il futuro educativo dei propri figli. Ma anche una risposta rapida, concreta e condivisa tra istituzioni, dirigenti e insegnanti.

A una settimana dal boato in via dei Gordiani, che ha compromesso la sede scolastica di via Romolo Balzani, arriva il primo segnale di ricostruzione, non solo materiale ma soprattutto sociale.

«Siamo al lavoro dalle primissime ore – dichiarano Claudia Pratelli, assessora alla scuola di Roma Capitale, e Cecilia Fannunza, omologa del Municipio V – per impiegare tutte le risorse necessarie e avviare i lavori di ripristino nel più breve tempo possibile». Ma se i cantieri richiederanno mesi, la scuola non può aspettare: a settembre tutti i 147 bambini iscritti dovranno tornare in aula. E così sarà.

Il Comune ha già predisposto una rete di scuole vicine pronte ad accoglierli:

I 75 bimbi della scuola dell’infanzia “Il Piccolo Principe” saranno trasferiti nella struttura “Il Sole”, in via di Centocelle.

I 62 alunni dell’infanzia e della primaria “Romolo Balzani” verranno suddivisi in tre scuole diverse, in base alla fascia d’età, tutte nel quartiere: Fausto Cecconi, Iqbal Masih e Rosa Parks.

Nessuno verrà separato dalla propria classe o dalle maestre. «Ogni gruppo manterrà sezioni, insegnanti e compagni. L’obiettivo è garantire stabilità e continuità educativa in un momento di fragilità» precisano le assessore.

Per agevolare il trasferimento e ridurre al minimo il disagio, verrà attivato anche un servizio scuolabus con partenza da via Balzani. Inoltre, le strutture ospitanti saranno adeguate con piccoli interventi di manutenzione, nuovi arredi e spazi dedicati.

È già stato avviato un dialogo con famiglie e personale scolastico: incontri informativi, aggiornamenti continui e assistenza durante tutta la fase di transizione. «Rimaniamo a disposizione dei genitori per rispondere a dubbi e preoccupazioni» aggiungono Pratelli e Fannunza.

