Vía dei Ginepri i residenti temono la caduta degli alberi a fine vita

Più volte i residenti di via dei Ginepri, strada lunga non più di cento metri chiedono un intervento al V municipio attraverso uno dei tanti cittadini attivi (come G. Sciannandrone con le sue foto) che popolano le palazzine della via.

Essi hanno ricevuto più di una assicurazione da parte del Municipio per la messa in sicurezza di alberature che pur giunte a fine ciclo, sono state mandate attraverso le rare potature passate quasi a toccare il cielo.

Tanti alberi mostrano grossi rami secchi e tronchi zeppi di funghi, e i residenti hanno paura visto anche il recentissimo schianto a terra di un albero dal peso di decine di tonnellate e che solo per un raro colpo di fortuna non ha provocato danni a cose e persone.

In terra tra un tappeto di foglie ecco la presenza di rami caduti in terra a causa del forte vento dei giorni scorsi.

In tanti di fronte ad incidenti causati dalla non risposta alle segnalazioni dei cittadini si chiedono: ma fino a quando non verranno aperte indagini per il reato di natura colposa, quando ci sono responsabilità ben precise?