Via del Tecnopolo, AMA: concluso intervento di pulizia straordinaria e rimozione microdiscariche

Si è concluso oggi, 4 febbraio 2022, l’intervento di pulizia straordinaria, svolto da AMA in coordinamento con Roma Capitale,in via del Tecnopolo (IV municipio). L’operazione, parte del piano di riqualificazione di un quadrante spesso oggetto di scarichi abusivi di materiali, si è concentrata sui quasi 7mila metri del tratto compreso tra via Tiburtina e lo svincolo dell’A24.

L’intervento, che ha visto impegnati sul posto 15 operatori, è stato articolato in due distinte fasi: sono state prima rimosse alcune micro-discariche bordo strada, con l’ausilio di 1 cassa ragno e 3 mezzi a vasca, e successivamente si è provveduto ad effettuare un’accurata pulizia dell’area mediante l’utilizzo di 2 spazzatrici, 1 innaffiatrice stradale, 1 mezzo d’opera speciale, 2 pannelli di segnalazione mobili con personale a terra dotato di soffianti, ventole e pale.

L’operazione, a cui ieri hanno presenziato per un sopralluogo l’Assessore all’Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti e il Direttore Generale di AMA Maurizio Pucci, rientra nelle attività previste all’interno del Piano straordinario di pulizia, varato a novembre 2021 in stretto raccordo tra AMA e Amministrazione Capitolina. Parte integrante di questo piano sono le attività di monitoraggio e contrasto al fenomeno dello sversamento illegale di rifiuti (soprattutto ingombranti) su suolo pubblico che hanno permesso fino ad ora di rimuovere 61 micro discariche abusive in varie aree della città.