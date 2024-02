Via Galvani, sabato 10 chiusura parziale al traffico per interventi di potatura

Continuano gli interventi sul verde urbano, in diverse zone della città. Sabato 10 Febbraio 2024, condizioni meteo permettendo, dalle 7 alle 17 sono in programma diverse potature a Testaccio, in via Galvani. La strada sarà pertanto chiusa al traffico tra via Marmorata e via Zabaglia.

Saranno anche deviate le linee di bus 718, 719 e 775, in entrambi i sensi di marcia, su via Zabaglia e via del Campo Boario, saltando due fermate a via Galvani e due a via Marmorata.