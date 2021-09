Via Lepetit, la perdita d’acqua continua

È da qualche mese che correndo passo in via Lepetit, al contrario del senso di marcia che è senso unico a scendere da via Campari. Passo sotto la vecchia abitazione del direttore di Abitare A Roma e penso a quando anche lui scendeva per correre nel nostro bel Parco.

Transito di fianco all’asilo per poi girare a destra verso l’entrata principale della Chiesa San Tommaso D’Aquino in viale Vincenzo Scarpellino (poeta romanesco, morto a Tor Tre Teste nel 1999, al quale è stato dedicato un premio di poesia del Lazio giunto all’XI edizione, organizzato dalle associazioni “L’Incontro” e “Periferie”).

.

Quasi di fronte alla cancellata dell’asilo di via Lepetit da mesi c’è una perdita di acqua che poi attraversa la strada ed entra negli scolatoi sotto il marciapiedi.

Ho sempre pensato agli annaffiatoi delle villette, poi sono andato in ferie.

Oggi ci sono ripassato correndo e l’acqua è sempre li. Mi sono fermato e ho documentato con le foto che allego.

La perdita nasce fuori dalle villette e sicuramente da conduttora di acqua pubblica.

Non posso pensare che nessuno si sia lamentato in questi mesi e reclamata la riparazione del guasto. Non posso pensare ad un mancato intervento di ACEA ATO 2.

ACEA ATO 2, se ci sei batti un colpo!