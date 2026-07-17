Via Salaria, finisce l’incubo delle deviazioni: riapre la strada dopo il varo del nuovo cavalcavia

Un sospiro di sollievo per decine di migliaia di automobilisti e pendolari che ogni giorno stringono i denti lungo la consolare. Nella mattinata di sabato 18 luglio, via Salaria verrà finalmente riaperta al traffico nel tratto rimasto strozzato a causa dei lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia.

Si conclude così, nei tempi previsti, la fase più critica e impattante di un cantiere delicatissimo, che ha imposto per giorni la deviazione obbligatoria della circolazione sulle complanari, mandando inevitabilmente in tilt il traffico in entrata e in uscita dal quadrante nord di Roma.

Quell’impatto del 2021 e la ferita rimasta aperta

Per capire l’importanza di questo intervento bisogna fare un passo indietro di cinque anni. La ferita sul cavalcavia risale al 2021, quando un mezzo pesante “fuori sagoma” — ossia troppo alto rispetto ai limiti consentiti — aveva letteralmente urtato e lesionato la struttura portante del ponte, rendendolo parzialmente inagibile.

Dopo una lunga attesa burocratica e tecnica, l’assessorato ai Lavori Pubblici ha aperto il cantiere definitivo per sanare la struttura. Un’operazione chirurgica divisa in passaggi obbligati:

La demolizione: Rimozione immediata delle vecchie porzioni di cemento armato danneggiate dall’urto del tir;

Il varo delle travi: Posizionamento millimetrico delle nuove travi prefabbricate, destinate a reggere la rampa di inversione di marcia;

La riapertura della carreggiata: Lo smantellamento delle barriere stradali che consentirà ai flussi di traffico principali di scorrere nuovamente senza deviazioni sulla viabilità secondaria.

La Salaria riparte, ma i lavori continuano in quota

La riapertura di sabato mattina non coincide con la fine assoluta del cantiere, ma rappresenta la fine dei disagi più pesanti per chi viaggia in auto.

Se la strada sottostante torna libera e pienamente percorribile, le squadre di operai continueranno a lavorare sulla parte superiore del cavalcavia per completare le finiture, i collaudi, le barriere di sicurezza e il nuovo asfalto.

«L’obiettivo prioritario era ridurre al minimo la durata delle limitazioni alla circolazione sulla Salaria e restituire nel più breve tempo possibile la piena percorribilità dell’arteria», spiega l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini. «I lavori sul cavalcavia proseguiranno nelle prossime settimane fino al completamento dell’intervento, che consentirà di ripristinare integralmente una infrastruttura strategica per la mobilità di questo quadrante della città».

Per Roma Nord è la fine di un imbuto stradale che gravava quotidianamente sui tempi di percorrenza di residenti e lavoratori. La consolare torna a respirare, in attesa che il nuovo ponte torni a essere interamente operativo.

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