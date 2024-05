Videoreporter di quartiere a Pietralata

L’associazione culturale Diversamente SCUP di Pietralata vuole costruire una rete di videoreporter di quartiere per realizzare un canale di informazione locale su YouTube, basato sul giornalismo civico e partecipativo.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 30 maggio 2024 alle ore 18:00 presso la sede dell’associazione in via del Peperino, n 19.

“Il gruppo – ci spiegano da DiversaMente SCUP Pietralata – sarà affiancato anche da professionisti dell’audiovisivo, che proporrà una formazione sul campo per trasformare un oggetto di uso quotidiano, come lo smartphone, in uno strumento capace di raccontare efficacemente la realtà”.

Brevi servizi giornalistici, cortometraggi, documentari, interviste, testimonianze e piccoli film saranno presto condivisi sul Canale Youtube.

Per maggiori informazioni scrivi a diversamente2024@gmail.com

