Vigili aggrediti a Roma: feriti quattro agenti in due diversi blitz stradali

Due episodi distinti, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, ma accomunati dallo stesso copione di violenza e tensione.

È il bilancio di una giornata difficile per la Polizia Locale di Roma Capitale, finita nel mirino di due cittadini durante normali controlli per la sicurezza stradale.

In entrambi i casi, gli agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

Tor Pignattara, la sosta vietata finisce in aggressione

Il primo episodio si è verificato nel quartiere di Tor Pignattara, dove una pattuglia del V Gruppo Prenestino stava effettuando controlli sul territorio. Al centro dell’intervento un’auto lasciata in sosta irregolare sull’attraversamento pedonale.

Durante la verbalizzazione, il conducente, un italiano di 59 anni, ha improvvisamente perso il controllo: prima gli insulti e le aggressioni verbali, poi il rifiuto di fornire le proprie generalità.

Quando gli agenti hanno cercato di completare l’identificazione, l’uomo ha tentato di allontanarsi, colpendo uno degli operatori con lo sportello dell’auto e provocando la caduta di una collega.

Nonostante le ferite riportate, i due agenti sono riusciti a bloccare l’uomo. Per lui è scattata la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di declinare le generalità, oltre alle sanzioni previste dal Codice della strada per la sosta vietata.

Viale Palmiro Togliatti, neopatentato fuori controllo

Poche ore prima, un secondo intervento aveva già messo a dura prova un’altra pattuglia, questa volta del V Gruppo Casilino, impegnata su viale Palmiro Togliatti.

Gli agenti hanno fermato un 19enne neopatentato che percorreva la corsia preferenziale con uno pneumatico lacerato.

Il giovane appariva subito in evidente stato di alterazione alcolica. Alla richiesta di sottoporsi all’etilometro, ha opposto un netto rifiuto, iniziando poi a insultare e minacciare gli agenti.

La situazione è rapidamente degenerata quando il ragazzo si è scagliato fisicamente contro i poliziotti, che stavano cercando di riportarlo alla calma.

Anche in questo caso è scattata la denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici.

Agenti feriti

In entrambi gli episodi, gli operatori della Polizia Locale sono rimasti feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

