Vigili del Fuoco di Ostia sotto sfratto: la caserma trasloca temporaneamente alla Guardia di Finanza di Castel Porziano

Per mesi si è temuto il peggio: vedere i Vigili del Fuoco costretti ad abbandonare il litorale romano per ripiegare sulla vicina Fiumicino, lasciando sguarnito un territorio immenso e complesso come il Municipio X, flagellato ogni estate dall’incubo degli incendi nella pineta di Castelfusano. Oggi, quel rischio è stato ufficialmente scongiurato.

L’intero presidio dei Vigili del Fuoco di Ostia, attualmente alloggiato nella storica ma ormai inadeguata sede di via Celli, traslocherà temporaneamente presso le strutture del Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castel Porziano.

Una soluzione ponte che mette in sicurezza il servizio di soccorso stradale, marittimo e boschivo sul litorale, in attesa che vengano completati i lavori per il trasferimento definitivo all’interno di un’altra struttura simbolo del territorio.

Il piano d’emergenza per scongiurare il trasloco a Fiumicino

La svolta è arrivata al termine di un delicato e serrato tavolo di coordinamento istituzionale che ha visto dialogare il Municipio X, Roma Capitale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e il Ministero dell’Interno.

Trovare un’area idonea a ospitare i pesanti mezzi di soccorso, le cisterne, le idrovore e il personale operativo in servizio h24 non era semplice.

L’ipotesi di un trasferimento coatto a Fiumicino avrebbe allungato drasticamente i tempi di intervento in caso di roghi o incidenti stradali sulla via Cristoforo Colombo o sulla via del Mare.

Il presidente del Municipio X, Mario Falconi, ha espresso profonda soddisfazione per lo scampato pericolo:

«Dopo un intenso lavoro istituzionale e numerosi sopralluoghi tecnici, abbiamo trovato la chiave per garantire la permanenza e la piena operatività dei Vigili del Fuoco sul nostro litorale. Scongiurare il trasferimento fuori dal municipio era una priorità assoluta per la sicurezza di oltre duecentomila residenti».

Il futuro nella ex Colonia Vittorio Emanuele III

La permanenza nella caserma della Guardia di Finanza a Castel Porziano rappresenterà solo una parentesi, seppur fondamentale, per garantire la continuità del servizio.

La vera “casa” del futuro per i pompieri di Ostia è già stata individuata: si tratta di una porzione della storica Colonia Marina Vittorio Emanuele III, sul lungomare Paolo Toscanelli.

«Prosegue senza sosta l’impegno congiunto per completare l’iter amministrativo e i lavori necessari all’interno della Colonia Vittorio Emanuele, individuata come sede provvisoria a lungo termine», ha aggiunto Falconi, che ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al sindaco Roberto Gualtieri, ai vertici della Guardia di Finanza e al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, l’ingegnere Adriano De Acutis.

Per il litorale si tratta di una vittoria fondamentale: i pompieri restano a presidio delle spiagge e della pineta, pronti a intervenire laddove i minuti di percorrenza possono fare la differenza tra un principio d’incendio e un disastro ambientale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza