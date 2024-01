Villa de Sanctis dice basta al degrado e all’abbandono

Indetta per il 19 gennaio 2024 nei locali della Parrocchia di San Gerardo Maiella alle ore 17:00 un’assemblea pubblica per il rinnovo e rilancio del Comitato di Quartiere.

I motivi di questo incontro sono presto detti, e li elenchiamo qui di seguito.

Sono ormai anni che dal quartiere di Villa de Sanctis vengono segnalati problemi a cui purtroppo non vengono date risposte da parte del Municipio V e dalle Aziende municipalizzate ad iniziare da Ama SpA.

Purtroppo ci dicono dai componenti del vecchio CdQ, i problemi sono peggiorati con la riforma voluta dall’allora Giunta presieduta dal Sindaco Gianni Alemanno e che ha visto l’accorpamento dei municipi VI e VII creando di fatto una città con una popolazione di oltre 250.000 abitanti, con risorse economiche insufficienti e con un numero di dipendenti amministrativi e tecnici già paurosamente insufficienti a causa del blocco del turnover nella pubblica amministrazione e su cui solo recentemente sono stati avviati concorsi pubblici per cercare di colmare i disservizi che si sono venuti a creare in ogni settore dell’istituzione municipale oggi Municipio V con sede in via di Torre Annunziata 1.

Già con le precedenti Giunte che hanno visto alla Presidenza i vari Palmieri, Boccuzzi e oggi Mauro Caliste c’erano stati degli incontri tra il CdQ presieduto dal compianto Claudio Romano e i citati presidenti, purtroppo con scarsi risultati, tant’è che rimane ormai un ricordo quello di un quartiere definito come una perla della periferia romana.

Insomma in meno di trent’anni si è passati dal top della manutenzione e dell’erogazione dei servizi ad uno stato di semiabbandono dove la manutenzione del verde, della pulizia e dello stato di strade e marciapiedi sono al minimo storico, con alberature che non lasciano filtrare neppure l’illuminazione pubblica, con marciapiedi spesso non transitabili e pericolosi a causa di buche e delle radici degli alberi, con una piazza, l’unica del quartiere dove a causa della pavimentazione sconnessa è pericoloso persino recarsi in Chiesa o all’efficiente Mercato rionale.

Oltre a tutto ciò c’è anche l’esigenza di intervenire negli unici luoghi riservati ai bambini e agli adolescenti e che sono il Campo Polivalente tra viale della Primavera/O. Petrini su cui aveva deciso di intervenire la Giunta Boccuzzi e il Giardino Filippi su via Romolo Balzani da tempo orfano di attrezzature ludiche per bambini e con una pista di pattinaggio ormai pericolosa.

Il Quartiere è anche privo del Centro Anziani (già Marcolini) rimasto purtroppo senza locali idonei per accogliere i circa 400 iscritti che frequentavano i locali di via F. Ferraironi.

La volontà dei promotori dell’iniziativa che si terrà il 19 gennaio è quella di far rinascere un Comitato di Quartiere forte e coeso per aprire una vertenza con il Municipio V e avviare una politica di rilancio di un quartiere con circa 12.000 residenti.